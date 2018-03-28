Отравление Скрипаля: установлен источник заражения [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Полиция Великобритании установила вероятный источник заражения экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нейро-паралитическим веществом, сказано в сообщении правоохранителей.
Экспертиза показала, что наивысшая концентрация токсичного вещества - на входной двери дома Скрипаля.
На данном этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом через их входную дверь", - сказал представитель отдела по борьбе с терроризмом в лондонской полиции Дин Хейдон.
Правоохранители обыщут все прилегающие районы в качестве меры предосторожности.
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