У берегов Греции произошло землетрясение [ Редактировать ]
В 50 километрах от города Закинтос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Геологическая служба США.
Очаг залегал на небольшой глубине - 10 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о сильном землетрясении в Иране.
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