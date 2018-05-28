Взгляните на картинку, представленную ниже. Это изображение состоит из нескольких фотографий. Сконцентрируйтесь и рассмотрите его внимательно. Только не заглядывайте в ответы заранее!

Посмотрели? Теперь ответь на несколько вопросов:

Какое животное вы видите на картинке? Насколько быстро вы заметили других? Сколько всего животных вы нашли? Какие это животные?

Волк

Волки любят одиночество, но это не мешает им быть частью стаи. Если вы выбрали это животное, значит нуждаетесь в семье и друзьях.

В трудные времена вы способны взять на себя ответственность и справиться с проблемами в одиночку. Но при этом главное для вас- благополучие стаи, то есть твоих близких людей.

Орел

Эта птица является символом свободы. Если вы изначально увидели орла, то ставите перед собой высокие цели. Иногда окружающим даже кажется, что вы ведете себя высокомерно. Помните: чем выше взлетаешь, тем больнее падать.

Голубь

Если вы увидели его, это значит, что вы надежный, неконфликтный человек, который не любит сплетничать и выплескивать свои негативные эмоции на окружающих. Однако это может быть большой проблемой для вас, так как слишком мирный характер делает человека уязвимым.

Богомол

Во многих культурах богомол считается священным насекомым. Для человека, который увидел его первым, очень важно общение и уважение, но у него в приоритете личная жизнь, а не общественная. Он умен и осторожен в достижении целей.

Бабочка

Бабочки являются символом трансформации. Вы пытаетесь наслаждаться маленькими радостями жизни и любите пробовать все новое. Но не переходите рамки дозволенного, дабы не попасть в серьезные неприятности.

Собака

Собаку уверенно можно назвать любимым животным у большинства людей. Это верные друзья, которые готовы пойти на любые жертвы ради хозяина.

Человек, который выбрал это животное, из-за своей чрезмерной доверчивости может попасть в неприятную ситуацию. Помните, что предок собаки - волк, а это значит, что иногда нужно быть жестче.

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