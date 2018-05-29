Выпускной 2018: идеи макияжа и прически (фото) [ Редактировать ]
Для многих старшеклассников приближается важный день - выпускной бал.
В школах предварительно назначен праздник на 23 июня - первая суббота после завершения ВНО, но в Украине официальной даты нет. Администрация учебного заведения сама устанавливает сроки выпускного в рамках от 25 мая до 24 июня.
Если вы еще не определились с образом на выпускной бал - предлагаем стильные и яркие идеи макияжа и прически.
Также предлагаем самые красивые идеи вечернего наряда.
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