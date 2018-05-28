В понедельник, 28 мая в Одесской области авто выехало на железнодорожный переезд, несмотря на работающие визуальные и звуковые указатели дорожной сигнализации, - произошло столкновение легковой машины с поездом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла в 8:15 на перегоне Абамеликово - Кодыма. Водитель автомобиль Nissan при включенной световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом №764 сообщением Одесса – Киев.

"По предварительной информации, в результате ДТП пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", - указано в опубликованном сообщении.

На место аварии вызвана скорая помощь, полицию и военизированную охрану "Укрзализныци". На месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", а также правоохранители. Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается.

Поезд №764 Одесса - Киев задержан на 33 минуты и поезд №25 Одесса - Яремче на 1:00. Железнодорожный пассажирский состав ехал со скоростью 115 км/ч.

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, выяснилось, что в результате аварии погибла 26-летняя пассажирка. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставили в Кодымскую центральную районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее на Закарпатье на станции загорелся поезд.