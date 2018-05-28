Дело Сущенко: когда российский суд огласит приговор [ Редактировать ]
Российский суд огласит приговор обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.
Об этом сообщил в Twitter общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.
"Приговор Сущенко будет объявленн 4 июня 2018 года", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко перевели из одиночной камеры.
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