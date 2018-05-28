Как справиться с зависимостью: найден неожиданный способ [ Редактировать ]
Ученые из университет штата Нью-Йорк в Баффало установили, что аэробные упражнения могут влиять на мозг таким образом, чтобы поддерживать методику лечения или побороть зависимость. Такие упражнения помогают лечить зависимость, изменяя систему дофамина головного мозга, пишет MedicalXpress.
Аэробные упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений, дыхание и циркуляцию кислорода через кровь.
Их связывают с уменьшением многих негативных проблем здоровья, включая диабет, сердечные заболевания и артрит. Аэробные упражнения связывают с многочисленными преимуществами для психического здоровья, такими как снижение стресса, тревоги и депрессии.
Это также помогает предотвратить начало, увеличение и рецидив использования таких веществ как алкоголь, никотин, стимуляторы и опиоиды.
По данным ученых, ежедневные аэробные упражнения меняют мезолимбический путь дофамина в мозг. Дофамин - ключевой нейромедиатор, связанный с нарушениями поведения, который играет важную роль в вознаграждении, мотивации и обучении.
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