Наводнение в США: в штате Мэриленд объявили чрезвычайное положение (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Мэриленд власти объявили чрезвычайное положение. Из-за сильных ливней затопило город Елликот. Вода достигала уровня второго этажа в жилых домах. Люди были вынуждены перебраться на верхние этажи и вывесили флаги с надписью "SOS!".
Тем временем в штатах Алабама, Флорида и Миссисипи готовятся к мощнейшему урагану Альберто. Он приближается к восточному побережью США. Эксперты уже подсчитывают возможные убытки, они могут составить около миллиарда долларов. Во многом, из-за того, что туристы спешно покидают небезопасные территории.
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