"Барселона" устроит летнюю распродажу [ Редактировать ]
Футбольный клуб "Барселона" рассчитывает распродать игроков на сумму в 100 миллионов евро. Об этом сообщает "A Bola".
"Блаугранас" собрался продать полузащитника Андре Гомеша за 40 миллионов евро. Также сине-гранатовые планируют расстаться с форвардом Жераром Деулфеу, который оценивается в 12 миллионов. Не избежит перемены клуба и Рафинья, которого оценивают в 35 миллионов. З7а трансфер Алеиша Видаля "Барселона" намерена выручить 12 миллионов евро.
Ранее "Барселона" согласилась выплатить 100 миллионов евро Антуана Гризманна. Последним трансфером каталонцев стала покупка у "Ливерпуля" Коутиньо за 120 миллионов евро.
Ранее стали известны лучшие игроки Лиги Чемпионов 2017/2018.
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