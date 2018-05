Лига чемпионов: как в Мадриде встречали победителей турнира

Такого массового ликования не увидишь ни в национальные, ни в религиозные праздники. Под уже традиционную для подобных мероприятий песню группы Queen "We are the champions" капитан Реала Серхио Рамос и защитник Марсело Виейра гордо поднимают кубок Лиги чемпионов.