В Херсонской области горит лес. Сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пожаром охвачены около 100 га леса Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства.

На помощь спасателям направлены 27 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости ГУ ГСЧС Запорожской и Николаевской областей, дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 40 человек личного состава и 10 ед. техники повышенной проходимости.

К ликвидации пожара привлечены 179 чел. и 62 ед. техники, из них от ГСЧС 101 чел. и 27 ед. техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 78 чел. и 35 ед. техники, из них 5 тракторов.

Авиацией было осуществлено 27 сбросов воды. Из-за наступления вылеты пожарной авиации временно приостановили.

Ранее спасатели предупреждали о высоком уровне угрозы лесных пожаров.