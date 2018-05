Болид американского гонщика Зака Вича загорелся во время остановки в боксах в гонке "500 миль Индианаполиса". Несмотря на это, пилот стартовал и потушил пламя в движении. Видеозапись опубликована в Twitter соревнований.

На одной из остановок члены команды "Андретти Автоспорт" пролили топливо на горящую машину, из-за чего пламя распространилось по корпусу. Механики решили не тушить его и скомандовали Вичу начинать движение. Американец резко стартовал, и благодаря сильному потоку ветра огонь потух.

