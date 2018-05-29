Гонщик потушил горящий болид в движении (видео) [ Редактировать ]
Болид американского гонщика Зака Вича загорелся во время остановки в боксах в гонке "500 миль Индианаполиса". Несмотря на это, пилот стартовал и потушил пламя в движении. Видеозапись опубликована в Twitter соревнований.
На одной из остановок члены команды "Андретти Автоспорт" пролили топливо на горящую машину, из-за чего пламя распространилось по корпусу. Механики решили не тушить его и скомандовали Вичу начинать движение. Американец резко стартовал, и благодаря сильному потоку ветра огонь потух.
REPLAY: Tense moment 🔥 for the No. 2️⃣6️⃣ car and crew of @ZachVeach.— IndyCar Series (@IndyCar) May 27, 2018
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Вич сумел добраться до финиша и стал 23-м.
Напомним, известная девушка-гонщик врезалась в стену в последней гонке.
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