Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина будет оставаться надежным партнером Организации Объединенных Наций в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

"В течение 70 лет "голубые береты" прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защиты прав и достоинства человека", - отметил президент.

"С первых лет независимости Украина стала неотъемлемой составляющей больших усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности. Своим профессионализмом и мужеством военнослужащие Вооруженных Сил, других воинских формирований и правоохранительных органов Украины получили признание и уважение во многих странах мира. Более 30 из них положили свои жизни, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН. В этой день мы отдаем дань уважения их бесценной жертве", - заявил Порошенко.

По его убеждению, весомый вклад y поддержание международного мира и безопасности дает Украине моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии.

Порошенко подчеркнул, что развертывание на временно оккупированной Россией территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на многострадальную украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах.

При этом президент пообещал, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ООН в реализации благородной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

Напомним, Совсбез ООН 29 мая обсудит ситуацию в Украине.