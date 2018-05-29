Кому нельзя есть зелень [ Редактировать ]
Любители здорового образа жизни и вегетарианцы считают зелень полезной. Но всегда ли зелень нам только на пользу? Оказывается, есть ряд противопоказаний в употреблении даже обыкновенной петрушки? О них пишет Нealth.mail.
Петрушка
Эта зелень хорошо известна практически всем. Кто-то обильно посыпает ей все блюда, а кому-то не душе её вкус. Но важно знать, что эта зелень очень полезна для организма весной, когда нужно восполнять недостаток витаминов.
Кому противопоказана?
Тем, кто страдает болезнями почек и мочевого пузыря. Ведь эта зелень обладает мочегонным средством.
Зеленый лук
Весной на столах появляется ароматный зеленый лук. Специалисты утверждают, что перья репчатого лука – настоящий кладезь витаминов.
Кому противопоказан?
Людям с некоторыми нарушениями пищеварительного тракта. Например, желательно ограничить прием лука при язве.
Листовой салат
Этот вид зелени не только очень нравится многим, но и может украсить любое блюдо, чтобы оно выглядело еще аппетитней.
Кому противопоказан?
Особых противопоказаний нет
Кинза
Эта зелень на любителя и обладает специфическим запахом. Но это не мешает ей быть популярной приправой в нескольких мировых кухнях.
Кому противопоказана?
Людям с ишемической болезнью сердца и перенесенном инфаркте миокарда, гипертонии, тромбозе.
Шпинат
Овощная культура, которая еще не достаточно прижилась на столах украинцев, но уже многие знают о ее сверх-полезных свойствах.
Кому противопоказан?
Нельзя есть шпинат при почечнокаменной болезни, подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря.
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