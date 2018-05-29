Любители здорового образа жизни и вегетарианцы считают зелень полезной. Но всегда ли зелень нам только на пользу? Оказывается, есть ряд противопоказаний в употреблении даже обыкновенной петрушки? О них пишет Нealth.mail.

Петрушка

Эта зелень хорошо известна практически всем. Кто-то обильно посыпает ей все блюда, а кому-то не душе её вкус. Но важно знать, что эта зелень очень полезна для организма весной, когда нужно восполнять недостаток витаминов.

Кому противопоказана?

Тем, кто страдает болезнями почек и мочевого пузыря. Ведь эта зелень обладает мочегонным средством.

Зеленый лук

Весной на столах появляется ароматный зеленый лук. Специалисты утверждают, что перья репчатого лука – настоящий кладезь витаминов.

Кому противопоказан?

Людям с некоторыми нарушениями пищеварительного тракта. Например, желательно ограничить прием лука при язве.

Листовой салат

Этот вид зелени не только очень нравится многим, но и может украсить любое блюдо, чтобы оно выглядело еще аппетитней.

Кому противопоказан?

Особых противопоказаний нет

Кинза

Эта зелень на любителя и обладает специфическим запахом. Но это не мешает ей быть популярной приправой в нескольких мировых кухнях.

Кому противопоказана?

Людям с ишемической болезнью сердца и перенесенном инфаркте миокарда, гипертонии, тромбозе.

Шпинат

Овощная культура, которая еще не достаточно прижилась на столах украинцев, но уже многие знают о ее сверх-полезных свойствах.

Кому противопоказан?

Нельзя есть шпинат при почечнокаменной болезни, подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря.

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