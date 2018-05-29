В Киеве подожгли автомобиль помощника депутата (фото) [ Редактировать ]
Сегодня ночью, 29 мая, около четырех часов утра неизвестный сжег автомобиль Станислава Коломийца, помощника нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
Об этом сообщил Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
По словам очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко 36, где был припаркован автомобиль Стаса, подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, и скрылся.
"Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника.
В результате пожара сгорела не только застрахованная машина Стаса, но и две машины припаркованные по соседству", - сообщает Мосийчук.
В настоящий момент о мотивах поджога неизвестно.
Напомним, в Киеве подожгли паб "Лига чемпионов".
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