В Харькове появился мурал с изображением Кузьмы Скрябина,Портрет украинского музыканта срисовали с фотографии, сделанной в Харькове. Ее помогли выбрать фанаты исполнителя. Об этом сообщает 057.ua.

"Очень долго выбирали среди многих изображений. Когда увидели харьковское фото Кузьмы, сразу определились", - рассказывает руководитель творческой группы Kailas-V Яна Волк.

На создание портрета у художника Андрея Пальваля ушла неделя. Сначала набросал эскиз, потом дорисовывал остальные элементы. Основную часть удалось сделать за 3 дня.

"На уровне 2-го и 3-го этажей пользовался подъемной техникой, лестницей. Клавиши было уже проще рисовать", - делится художник.

Изначально мурал хотели нарисовать на Научной. Но инициаторы идеи предложили перенести портрет ближе к филармонии.

"В харьковской филармонии Кузьма Скрябин выступал с симфоническим оркестром. И людей тут больше, и место лучше", - добавляет Яна Волк.

Всего на создание портрета потратили коло 150 баллонов аэрозольной краски. Целым и невредимым портрет должен продержаться около 3 лет.

Напомним, что в Одессе вандалы изуродовали стену памяти Кузьмы Скрябина.