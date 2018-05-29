Смерть на юбилей: в семье Олега Винника случилось горе [ Редактировать ]
Популярный украинский певец Олег Винник потерял мать, которая недавно отпраздновала юбилей - 80 лет.
Олег Винник не смог быть с мамой последние минуты ее жизни. 29 мая у артиста запланирован стадионный концерт в Тернополе. На данный момент концерт Олега Винника на стадионе в Тернополе не отменен и билеты все еще продаются в кассах, передает "Главком".
Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.
Последний случился накануне Нового года. По информации близких, мать украинского артиста оказалась в реанимации после того, как неизвестная персона пробралась к ее дому и настойчиво выспрашивала номер мобильного телефона Олега Винника.
Стоит отметить, что после этого инцидента музыкант неоднократно просил фанатов и журналистов не беспокоить его родственников и воздержаться от приходов в гости без приглашения.
При этом, пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста.
"Отцу стало плохо по дороге ко мне на концерт. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта я поехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые мне подарили. Но я не успел. Он умер, так и не побывав на моем выступлении", - рассказал в одном из интервью Олег Винник.
Ранее стало известно, что вместо Олега Винника на сцену выходили дублеры.
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