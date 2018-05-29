Вакцинация стала причиной смерти 18 детей по всей Украине на протяжении 2017 года, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В прошлом году в Украине были зафиксированы 18 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита в интервью РБК-Украина.

Курпита считает, что ни один из случаев смерти детей из-за вакцинации не освещался во многих СМИ в связи с тем, что в Украине идут торговые войны между разными компаниями.

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - объяснил он.

Ранее в Ривненской области многодетная семья заболела из-за отказа от прививок.