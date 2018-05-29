Шокирующая цифра: Минздрав раскрыл количество умерших от вакцинации детей [ Редактировать ]
Вакцинация стала причиной смерти 18 детей по всей Украине на протяжении 2017 года, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"В прошлом году в Украине были зафиксированы 18 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита в интервью РБК-Украина.
Курпита считает, что ни один из случаев смерти детей из-за вакцинации не освещался во многих СМИ в связи с тем, что в Украине идут торговые войны между разными компаниями.
"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - объяснил он.
Ранее в Ривненской области многодетная семья заболела из-за отказа от прививок.
по теме
В Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла женщина
27 мая, в Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла 47-летняя женщина.
В Украине нет сыворотки от опасного заболевания - эксперт
В Украине на данный момент нет сыворотки от ботулизма.
Прививки для взрослых: когда и от чего нужно делать
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию.
Грозы в Украине: как уберечь себя
Трудно найти человека, который бы не любил грозу за ее зрелищность, как и сложно встретить того, кто скажет: "Да не боюсь я вашей молнии!".
В Борисполе местные жители отравились спиртом
Трагедией закончилось застолье в Борисполе. Семь человек отравились метиловым спиртом. Шестеро из них скончались, еще один человек в тяжелом состоянии сбежал из реанимации Бориспольской больницы. В полиции уже открыли уголовное производство.