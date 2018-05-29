Анализ крови способен рассказать практически все об организме человека и дать ответ на любой вопрос о здоровье, ведь кровь реагирует на все.

Анализы лучше всего сдавать натощак после небольшого отдыха. При изучении анализа берут во внимание пол и текущее физиологическое состояние (у женщин и мужчин нормы разные, при месячных меняется количество тромбоцитов, СОЭ), пишет портал tellaboutsus.

Основные показатели общего анализа крови:

Эритроциты – красные кровяные тельца, норма женская (3.7–4.7) * 10 в 12-й степени /л, мужская (4.0–5.1) * 10 в 12-й степени/л. Переизбыток наблюдается в горах на высоте, при болезнях бронхов, печени, почек, легких, пороках сердца. Недостаток свидетельствует про острую кровопотерю, анемию, хронические воспалительные процессы.

Гемоглобин (Hb) – пигмент крови, который содержится в эритроцитах, транспортирует кислород к тканям, выводит СО2 из организма. В норме 120–140 г/л для женщин и 130–160 г/л для мужчин. Понижение говорит про анемию, кровопотерю, внутреннее кровотечение. Повышение наблюдается при сердечной недостаточности, некоторых заболеваниях крови.

Лейкоциты – белые кровяные тельца, вырабатываются костным мозгом, лимфоузлами, защищают от внешних факторов. Норма (4.0–9.0) х 10 в 9-й степени /л для всех. Повышение – воспаления и инфекции, стресс, беременность, физическое напряжение. Иногда лейкоцитоз провоцируют такие проблемы: воспалительные процессы, бактериальные инфекции, лейкозы, аллергия, прием сердечных, гормональных препаратов. Нехватка лейкоцитов говорит про вирусы.

Тромбоциты – отвечающие за свертываемость крови клетки. Норма (180–320) * 10 в 9-й степени/л для всех. Превышение нормы может быть вызвано язвенным колитом, туберкулезом, циррозом печени, приемом гормональных препаратов. Понижение происходит при отравлениях, заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезнях селезенки, печени. Могут воздействовать и определенные лекарства.

СОЭ (РОЭ) – скорость оседания эритроцитов. Демонстрирует течение болезни: повышается на 3 сутки болезни, пика достигает в момент выздоровления. Женская норма 2-15 мм/ч, мужская 2-10 мм/ч. Повышаются показатели при воспалениях, инфекциях, болезнях почек, анемии, шоке, во время месячных. Понижаются при анафилактическом шоке, недостаточности кровообращения.

Глюкоза – в норме должно быть 3.5-6.5 ммоль/литр. Понижается при нерегулярном недостаточном питании, гормональных проблемах, повышается при сахарном диабете.

Общий белок – в норме 60-80 граммов/литр. Понижается при ухудшении работы почек, печени, недоедании.

Общий билирубин – не более 20.5 ммоль/литр в норме. Это индикатор нормальной работы печени. Повышается при разрушении эритроцитов, желчекаменной болезни, гепатитах.

Креатинин – отвечает за работу почек. Норма 0.18 ммоль/литр. Если норма превышена, это говорит про почечную недостаточность, если понижена – нужно улучшать иммунитет.

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