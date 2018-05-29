Подробностей о случившемся пока не очень много

Водителя автобуса, который вез украинских туристов в аэропорт Будапешта, считают главным виновником катастрофы. Ему 52 года. И предположительно, он не был пьян. Все детали ДТП - выясняла Марина Коваль.

Подробностей о случившемся пока не очень много. Известно, что автобус ехал из Шепетовки Хмельницкой области в международный аэропорт Ференца Листа. В салоне было

48 человек. Все украинские туристы. На трассе водитель, видимо, не заметил знак - ограничение высоты транспорта и на полной скорости продолжил движение. В результате - верхний этаж автобуса - полностью снесло. Там было 20 пассажиров.

"В автобусе находилось 48 человек, большинство из них травмированы в результате аварии. Из искореженного автобуса четырех пассажиров пришлось извлекать спасателям, после чего их передали медикам", - говорит Кишди Марк, пресс-секретарь Управления пожарно-спасательной службы Будапешта.

Еа место происшествия сразу же прибыли спасатели. Известно, что травмы получили 28 человек. У некоторых травмы головы, у других ушибы и синяки. Восемь в тяжелом состоянии. Доставлять пострадавших в больницы помогал украинский консул.

"Консул України вів переговори з слідчими та правоохоронними органами, щодо того, щоб з'ясувати причини аварії. Решта громадян України, які не потребують медичної допомоги - вони вже повертаються в Україну іншим автобусом, який був наданий перевізником", - говорит Марьяна Беца, пресс-секретарь МВД.

По информации венгерской полиции - автобус был с украинскими номерами, за рулем был 52-летний украинец.

"Водителя подозревают в совершении массовой аварии. Полиция допросила его как подозреваемого, после чего взяла под стражу. Начат процесс подготовки к аресту подозреваемого. Мы только задержали его максимум на 72 часа, после чего суд и прокуратура рассмотрят подробности дела", - говорит Шома Чейчи, пресс-секретарь Главного управления полиции г. Будапешт.

Пока в полиции подозревают, что водитель совершил ДТП по неосторожности. Оснований говорить о том, что он был пьян - нет.