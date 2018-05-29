Трубы разворовывают не просто на полях, а на государственных полях

Неожиданное продолжение получила история с выкапыванием водопроводных труб под Одессой: сюжет об этой афере выходил в нашем эфире неделю назад. Выяснилось: трубы разворовывают не просто на полях, а на государственных полях - уничтожая ценный урожай. Куда смотрят чиновники? Разбирались наши корреспонденты.

Это Николай Цандур - директор государственного опытного хозяйства Аграрной академии наук Украины. Как оказалось, именно в его ведении находится поле, где неизвестные в середине мая демонтировали неработающий водовод. Чугунных труб здесь выкопали на сотни тысяч долларов. И продолжали бы, не останови их активисты.

"На государственных полях воруют государственное имущество и никому до этого нет дела, и самое главное: нет потерпевших", - говорит Олеся Денисенко, общественная активистка.

Теоретически потерпевшим в этой ситуации можно признать государство. Ведь когда рыли траншею, уничтожили гектар посевов пшеницы и повредили плодородный грунт. Но Николай Цандур ущерб оценил всего в две тысячи семьсот пятьдесят гривен! И этого - недостаточно, чтобы открыть уголовное производство.

"Я не имею никакого отношения к этой афере! Люди зашли и начинают копать неизвестно что на посевах. Мы написали сколько ущерб соответствует и так далее", - говорит Николай Цандур, директор ГП ОХ "Южный" НААН Украины.

Активисты уверены: существовал сговор между чиновником и местным фермером, который с первого дня утверждал, что на его поле выкапывают трубы. Позже именно этот фермер выставил охрану возле труб, и именно ему полиция затем передала их на ответственное хранение. С журналистами фермер общаться не хочет: прячется в автомобиле.

"Роль его, я думаю, однозначно понятна и следствие, я думаю, если будет объективно заниматься, оно установит его вину, возьмет распечатки его телефонных разговоров: это все очень просто и быстро делается", - говорит Виталий Голодок, общественный активист.

Пока же открыто уголовное производство по статье "кража, совершенная группой лиц". Но о подозрении еще никому не объявлено.

"Зараз збирається доказова база, встановлюється, хто є власником, балансоутримувачем вказаних труб щоб розуміти, яка шкода була завдана", - говорит Инна Верба, пресс-секретарь прокуратуры Одесской области.

На сайте одесского горсовета, тем временем, указано: это бывший городской водопровод. Несколько лет назад - в составе всего водоканала - его сдали в аренду частному предприятию. А уже в 2014 году - коммерсанты списали чугунные трубы с нулевой балансовой стоимостью.

При протяженности свыше двадцати километров! Почему такое количество металлолома частники оценили в "ноль"- вопрос к правоохранителям. Общественники, между тем, настаивают: даже в этом случае находясь в недрах земли - трубы продолжают оставаться государственной собственностью.