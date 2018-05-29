Невыплаченные зарплаты - снова причина протеста горняков. В Волынской области - сотрудники шахты № 9 отказались спускаться в забой, пока им не выплатят долги. Сегодня горняки поехали в Нововолынск - договариваться с руководством предприятия, которому принадлежит шахта. Удалось ли им услышать друг-друга? Выясняли наши корреспонденты.

350 метров под землю. Мы спускаемся в шахту. Идем около километра. Под ногами - грязь, на голову капает вода. Минут через 20 наконец-то добираемся до выработки, где добывают уголь.

"Люди лізуть в лаву і лави по 6 годин, в зміну треба дати план. Така в нас робота", - говорит Андрей Мельник, шахтер, подземный электрослесарь.

Условия, в которых работают люди, сложно назвать человеческими. Уголь добывают - полулежа.

"Це пекло з однієї сторони. Все одно всіма силами ми залишаєм, щоб шахта все-таки працювала. Здатні ще довго працювати ну чомусь не оцінюється наша праця", - говорит Владимир Юркив, директор выдокремленого структурного підроздылу Шахта №9 Нововолынска.

Сегодня в забое тихо. Техника не работает. Шахтеры уехали в Нововолынск - требовать рассчитаться с ними за март и апрель. Всего им не выплатили - более восьми миллионов гривен.

"Нашу заробітну плату і все - питання зніметься. Ми будем нормально працювати ви ж зрозуміли - за останні дві неділі ставите вагони ніхто вам відгрузку не блокує. Ми согласні толкати ті вагони".

Руководство госпредприятия уверяет - платежки уже оформляют. И пока пикетчики доберутся домой - получат долгожданные смс.

"Вони сьогодні будуть у мене на рахунку і будуть відправлені на банки. Якщо банки може якось там спрацюють не так, шо вони будуть завтра зранку, то вони будуть завтра зранку", - говорит Андрей Пилипюк, и.о. генерального директора ГП "Волыньуголь".

Шахтеры уверяют - на свою зарплату уже заработали. Добыто более восьми тысяч тонн угля. Склад буквально забит. Но сырье почему-то не отправляют. В конце-концов шахтеры разошлись. Но пообещали устроить подземную забастовку, если не увидят денег.

На акцию вышли горняки и в Павлограде Днепропетровской области. Требовали не объединять Фонды соцстрахования и пенсионный. Опасаются, если это произойдет, могут остаться без выплат.

Боятся этого и пенсионеры-шахтеры в Кропивницком. Они обратились к городским и областным депутатам с просьбой поддержать их.