"Украинский день" в ООН. Совет безопасности Организации объединенных наций через несколько часов соберется, чтобы обсудить Крым, Донбасс и будущую миротворческую миссию.

Нашу страну в Нью-Йорке представляет Павел Климкин. О его первых встречах и заявлениях - мой коллега Дмитрий Анопченко.

Уже через два часа в этом зале соберутся представители стран, входящих в Совбез и - нашей страны, а места для прессы будут просто забиты репортерами. Ведь единственная тема этого заседания - ситуация в Украине. Созвать его предложила Польша - нынешний председатель Совбеза ООН, давний адвокат Украины в Европе, а теперь еще и тут, в ООН, где Киев и Варшава действуют сейчас в полной координации.

Крым, Донбасс и будущая миротворческая операция в зоне конфликта. Три главные темы обсуждения на Совбезе предсказуемы и понятны. И столь же предсказуем расклад сил. Когда США и Европа продемонстрируют поддержку украинских предложений, а Россия будет их под разными предлогами торпедировать или по крайней мере тормозить.

А о намерениях Москвы хотя бы сегодняшние заявления Сергея Лаврова свидетельствуют. Выступая в Минске, глава российского МИДа и о "карикатурности"дальнейших встреч в нормандском формате сказал. И, в очередной раз - о необходимости пресловутого "особого статуса".

"Ну, який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен".

А "карикатурность"- по словам министра, - этим переговорам как раз сама Россия и придает, затягивая решение серьезных вопросов.

"Сенс цієї зустрічі - як пан Лавров сказав - дійсно будет карикатурним, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу, політичні в'язні і говорити про те, як бути далі - про формат миротворчої місії".

Но этот разговор еще впереди. Пока что Павел Климкин успел сверить позиции с коллегами-министрами. В кулуарах штаб-квартиры ООН встретился и с главой МИДа Венгрии, Петером Сиярто - разговор с которым ожидаемо был непростым. Но при этом впервые есть конкретика - Будапешт согласился уже 5 июня провести консультации между министерствами образования обеих стран, по итогам которой в Берегово состоится финальная встреча двух министров, которая позволит снять противоречия.

Но в любом случае все самые главные месседжи прозвучат в ближайшие часы. Когда в 15 по местному времени начнется Совбез ООН по Украине.