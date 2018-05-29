Кроме огневых атак, оккупанты прибегают еще и к психологическим

Обстрел ОБСЕ. Сегодня на Донбассе боевики отрыли огонь по сотрудникам миссии в районе пункта Нелеповки, под Торецком. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке. Вражеская мина разорвалась в 250 метрах от машины ОБСЕ, когда наблюдатели запускали беспилотник для мониторинга. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме этого, по данным Генштаба, под огонь боевиков попали жилые кварталы Горловки. А о том, что происходит на передовой - расскажет Игорь Левенок.

Луганское направление. "Нулевые" украинские позиции в районе поселка Крымского. В последнее время это название регулярно появляется во фронтовых сводках. С начала операции объединенных сил российско-оккупационные войска на той стороне зашевелились. Ежедневные обстрелы. Работает вражеское стрелковое оружие, минометы и артиллерия.

"То есть бывает, что бьют сначала по одной, а потом переключаются на следующих. Они бьют по участкам, то есть не так, чтобы в одну точку, а они бьют сразу по всем участкам", - говорит Виталий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Роман хлопочет на кухне. В полевом котле варится гороховый суп - все чаще готовить приходится под свист вражеских пуль и снарядов.

"Буквально пару дней назад ужин токо начали готовить и оно свистело так нормально, БМП работало", - говорит Роман, военнослужащий вооруженных сил Украины.

"Происходит определенное обострение с российской стороны есть обстрелы из больших калибров, это и стодвадцатый калибр и восемьдесят второй калибр, кроме того обстрелы из БМП и стрелкового оружия у нас ежедневно", - говорит Анастасия Соколова, пресс-офицер механизированной бригады.

Наши военные рассказывают, этот участок фронта выгоден для наступления украинской армии. Боевики это понимают, и бесятся. Сейчас не проходит и недели, чтобы враг не совершал попыток выбить наших бойцов отсюда.

Особенность этих позиций заключается в том, что военные здесь держат почти круговую оборону. Наши позиции расположены клином, и армейцам часто приходиться быть под перекрестным огнем.

"Мы стоим, как в аппендиците здесь и по нам российские войска стреляют с трех направлений. С переда и с боков, могут даже косым огнем как бы даже в тыл нам стрелять. Мы в круговой обороне здесь", - говорит Александр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме огневых атак, оккупанты прибегают еще и к психологическим. Нашим бойцам на телефон периодически поступают смс-сообщения с угрозами от боевиков.

"СМСки, то обстрел из "Градов", то еще что-то, то готовьтесь мы вас будем убивать, ну такое", - говорит "Ворон", военнослужащий вооруженных сил Украины.

Но ребята говорят, смсками их не напугать. Большинство солдат здесь родом с Донбасса. Кому-то повезло - наемников выгнали из родного города. А Александр четвертый год сражается с врагом, и мечтает освободить отцовский дом в Донецке.

"И я уверен, что мы в конце-концов закроем свои границы, освободим свои оккупированные города, наладится жизнь и будет продолжаться и будет Украина цвести", - говорит Александр, военнослужащий вооруженных сил Украины.