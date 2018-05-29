Фонд "Женщины за мир" передал подарки детям Донбасса [ Редактировать ]
Накануне дня защиты детей маленькие жители Донбасса получили подарки. Гуманитарную помощь в Луганскую область привезли участницы Национальной платформы "Женщины за мир".
Организация регулярно доставляет в прифронтовые зоны продукты и средства гигиены. По данным Красного Креста, в этих регионах постоянно проживает около пятисот тысяч детей, и половина из них - остро нуждаются в помощи.
"Сегодня проходит внеочередная гуманитарная миссия национальной платформы "Женщины за мир" в красную зону Донбасса к первому июня. Потому что на протяжении последних четырех лет мы четко заявляем - дети, которые проживают вдоль линии разграничения, проживают, можно сказать прямым текстом - на войне. Сегодня ночью здесь стреляли, сегодня ночью дети опять здесь жили по подвалах, они требуют особого внимания", - говорит Наталия Королевская, народный депутат Украины, "Оппозиционный блок".
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