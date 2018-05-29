"Выдающиеся женщины, которые добиваются перемен". Эта международная конференция проходит сейчас в Израиле. В числе 45 участников есть и Украина. Давайте узнаем кто представляет нашу страну?

Форум этот известный, международный и очень престижный. Проходит раз в два года. 45 стран прислали своих представителей, точнее представительниц. Название "Выдающиеся женщины, которые достигают изменений". Украину на конференции представляет самый молодой губернатор страны Юлия Светличная.

"Понад 60 учасниць, 40 країн світу і представники Азії, Америки - Північної та Південної, Європи, сьогодні зібралися для того, щоб обговорити нагальні питання. Україна виступає однією з перших і не тільки по питанню гендерного питання. Ми сьогодні поговорили про безліч дуже цікавих і нагальних питань щодо сталого розвитку кожної країни та намаглися поділитися своїм досвідом щодо того як ці питання розвязати", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Программа визита плотная и насыщенная. Встреча с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, с министрами. Особый визит к иерусалимскому патриарху Феофилу Третьему. Он долго беседует с Юлией Светличной, расспрашивая ее о ситуации в Украине, о том, как страна развивается и как защищается от агрессии своего соседа.

"Говорили про мир в Україні, говорили про про створення єдиної помісної церкви. Відчули підтримку стосовно створення зазначеної церкви. Тому будемо сподіватися, що наші намагання відновити або активізувати співпрацю із державою Ізраїль, сьогодні і декілька днів поспіль впродовж оцієї дискусії будуть мати користь для нашої держави", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Языкового барьера практически нет, если даже некоторые израильские министры свободно говорят по-русски и по-украински. Для сотрудничества просто непаханное поле, израильские технологии, помноженные на украинские возможности, - результат могут дать революционный.

Израиль все больше инвестирует в Украину. В том же Харькове открываются филиалы хай-тек компаний, развивается сотрудничество в сфере медицины. Сейчас две страны договариваются о промышленной кооперации. Это значит, что по израильским технологиям на украинских заводах будут производить конкурентоспособную продукцию.