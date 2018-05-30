Порошенко попросили предоставить гражданство семье убитого Бабченко [ Редактировать ]
Заместитель генерального директора крымско-татарского канала ATR Айдер Муждабаев попросил президента Украины Петра Порошенко о предоставлении гражданства жене и дочери убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом он сказал в эфире "Настоящего Времени".
"Так как информационный фронт для России не менее важен, чем фронт реальный, это по сути дела убийство в бою" - замдиректора крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев об убийстве журналиста Аркадия Бабченко https://t.co/3eJrLwijLJ pic.twitter.com/eTwDY3z1zi— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 29 мая 2018 г.
"Я буду просить и прошу президента Украины предоставить гражданство его семье. Они хотели жить тут вместе. Семья его тут, остаться и жить с отцом. Я прошу Петра Алексеевича Порошенко помочь семье Аркадия Бабченко, это человек, который сделал очень много и для Украины, и для журналистики. Он очень любил Украину и работал только для того, чтобы Украина победила в этой войне, а так как информационный фронт для России не менее важен, чем фронт реальный, это по сути дела убийство в бою. Они его убили, убили подло в спину", - сказал Муждабае.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
Всю хронологию событий - читайте тут.
по теме
Убийство журналиста: пользователи соцсетей и друзья потрясены гибелью Бабченко
В Киеве убили известного российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Убийство Бабченко: реакция телеканала на смерть сотрудника
О том, что убитый российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не имел в Украине никаких врагов, рассказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
Россия не простила Бабченко честности: реакция Гройсмана на убийство
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийцы российского журналиста Аркадия Бабченка должны быть наказаны.
Знакомые Бабченко рассказали о поступавших ему угрозах
Убитый в Киеве известный российский журналист Аркадий Бабченко получал угрозы через социальные сети.
Убийство Аркадия Бабченко: появились жуткое фото и видео
На месте убийства продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.