Заместитель генерального директора крымско-татарского канала ATR Айдер Муждабаев попросил президента Украины Петра Порошенко о предоставлении гражданства жене и дочери убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он сказал в эфире "Настоящего Времени".

"Так как информационный фронт для России не менее важен, чем фронт реальный, это по сути дела убийство в бою" - замдиректора крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев об убийстве журналиста Аркадия Бабченко https://t.co/3eJrLwijLJ pic.twitter.com/eTwDY3z1zi — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 29 мая 2018 г.

"Я буду просить и прошу президента Украины предоставить гражданство его семье. Они хотели жить тут вместе. Семья его тут, остаться и жить с отцом. Я прошу Петра Алексеевича Порошенко помочь семье Аркадия Бабченко, это человек, который сделал очень много и для Украины, и для журналистики. Он очень любил Украину и работал только для того, чтобы Украина победила в этой войне, а так как информационный фронт для России не менее важен, чем фронт реальный, это по сути дела убийство в бою. Они его убили, убили подло в спину", - сказал Муждабае.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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