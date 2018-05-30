У Таїланді відзначили День народження Будди [ Редактировать ]
День народження Будди відзначили у таїландській провінції Накхон Патом. Сотні вірян приїхали вшанувати свого духовного наставника до найбільшої статуї Будди у світі. Люди ходили навколо 16-метрової фігури, тримаючи у руках свічки та квіти - символ чистоти у буддизмі. А також - молилися, медитували та слухали проповіді. До речі, День народження Будди збігається із днем його просвітлення та днем смерті.
по теме
Беглый премьер Таиланда получила британскую визу - СМИ
Беглый премьер-министр Таиланда получила долгосрочную визу в Велиобритании.
Полежать в гробу, подумать о смерти: "загробное" кафе потрясает посетителей (фото)
В северной части Бангкока работает заведение, где можно подумать о смерти и даже полежать в гробу.
Таїландські фермери започаткували на равликах вигідний бізнес
За здоров'ям цих слимаків ретельно стежать: годують лише органічною їжею і створюють максимально зручні умови в оранжереї. Усе для того, щоб отримати від молюсків один-єдиний продукт. Який саме?
Унікальний бізнес: як таїландські фермери заробляють на равликах
За здоров'ям цих слимаків ретельно стежать: годують лише органічною їжею і створюють максимально зручні умови в оранжереї. Усе для того, щоб отримати від молюсків один-єдиний продукт. Який саме?
У Таїланді влаштували традиційне свято "першої борозни" (відео)
Важливі ролі у церемонії належать двом священним волам. Тварин прикрашають золотистими плащами і підносять їм розмаїті харчі, аби передбачити врожай.