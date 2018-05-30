Россия всегда считала убитого 29 мая в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко своим врагом.

Как сообщает УНИАН, об этом на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Аркадий Бабченко - российский журналист и хорошо известный оппонент российского режима, был убит возле своей квартиры в Киеве", - заявил Климкин.

"Перед прибытием в Украину, он был вынужден покинуть Россию после атак и угроз в отношении него и его семьи. Он отправился в Прагу, а потом - в Киев. Он продолжал бороться за демократическую Россию из Украины, и без сомнения, Москва всегда считала его врагом", - отметил Климкин.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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