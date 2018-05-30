Ученые из Италии в ходе исследований на мышах установили, что употребление клубники может помочь бороться с агрессивными формами рака молочной железы.

Грызуны получали клубничный концентрат как дополнение к основному рациону в таком количестве, как 450 граммов ягод для человека ежедневно. Через пять недель после начала употребления опухоли в запущенных случаях уменьшились. При легких формах онкозаболевания опухоли исчезали.

По словам ученых, клубника может уменьшить активность генов, ответственных за рост метастазов.

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