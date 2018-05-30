Американський Держдеп підтримав ініціативу незаконно ув'язненого українця Олега Сенцова і вимагає звільнити всіх політичних бранців Кремля. Про це заявила речниця відомства Хізер Ноєрт на "Твіттері".

У заяві йдеться, що США ніколи не визнає анексії Криму. А Росія повинна звільнити понад 60 політв'язнів, зокрема і Сенцова, який голодує уже третій тиждень. У повідомленні речниця також вписала хештеги із прізвищами інших бранців.