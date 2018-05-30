Держдеп США вимагає звільнити українських політв'язнів [ Редактировать ]
Американський Держдеп підтримав ініціативу незаконно ув'язненого українця Олега Сенцова і вимагає звільнити всіх політичних бранців Кремля. Про це заявила речниця відомства Хізер Ноєрт на "Твіттері".
У заяві йдеться, що США ніколи не визнає анексії Криму. А Росія повинна звільнити понад 60 політв'язнів, зокрема і Сенцова, який голодує уже третій тиждень. У повідомленні речниця також вписала хештеги із прізвищами інших бранців.
по теме
Романа Сущенка можуть засудити до 14 років позбавлення волі
Іншого бранця Кремля - журналіста Романа Сущенка можуть засудити до 14 років позбавлення волі. Про це повідомив його адвокат - Марк Фейгін.
Представниця США звинуватила Росію у втручанні в вибори у низці країн
Росія втручалась у вибори та референдуми у низці країн-членів НАТО. Таку доповідь перед Парламентською асамблеєю НАТО оприлюднила представниця США Сьюзан Девіс.
Справа Сущенко: суд назвав дату оголошення вироку
Вирок Романові Сущенку винесуть 4 червня. Про це повідомив Марк Фейгін у твітері.
Представниця США звинуватила Росію у втручанні в вибори у низці країн
Росія втручалась у вибори та референдуми у низці країн-членів НАТО. Таку доповідь перед Парламентською асамблеєю НАТО оприлюднила представниця США Сьюзан Девіс.
Олег Сенцов продовжує голодування у російській тюрмі
Сьогодні - рівно два тижні, як голодує Олег Сенцов - іще один бранець Кремля. Українець оголосив безстрокове голодування 14-го травня із закликом звільнити усіх українських політв'язнів, яких утримують у російських тюрмах.