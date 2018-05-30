У Таїланді відзначили День народження Будди [ Редактировать ]
День народження Будди відзначили у таїландській провінції Накхон Патом. Сотні вірян приїхали вшанувати свого духовного наставника до найбільшої статуї Будди у світі. Люди ходили навколо 16-метрової фігури, тримаючи у руках свічки та квіти - символ чистоти у буддизмі. А також - молилися, медитували та слухали проповіді. До речі, День народження Будди збігається із днем його просвітлення та днем смерті.
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У Таїланді відзначили День народження Будди
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