С 1 сентября этого года при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "беби-бокс". А с 1 января Кабинет министров вводит ежемесячные выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 гривен ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН

"В мире называют "беби-бокс", у нас это будет "пакет малыша". Он будет дополнительно к денежным выплатам при рождении ребенка. Это и превенция ранней детской смертности, и предупреждения бедности", - добавила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.

По ее словам, в "пакет малыша" будут пеленки, подгузники, все то, что должно быть: что ребенку надо одеть в первые несколько месяцев, все, что должно заботиться о коже ребенка: масла, присыпки.

Там есть игрушки и специальный матрас, потому что в некоторых случаях эти пакеты можно использовать как люльку для ребенка, как это делают в других странах.

Ориентировочная стоимость пакета - 5000 гривен. Пакет будет выдаваться в родильных домах.

"Беби-боксы" придумали в Финляндии еще в 1938 году. Но там можно выбрать - взять деньги или коробку с подарками.

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