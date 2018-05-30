Убийство журналиста Бабченко: в Совете Европы сделали резкое заявление [ Редактировать ]
В Совете Европы решительно осуждают убийство журналиста Аркадия Бабченко вечером во вторник в Киеве. Об этом написал на своей странице в Twitter Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.
"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Оно должно быть быстро и подробно расследовано. В Европе все чаще нападают на журналистов. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая угрожает демократии", - написал Генсек СЕ.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в машине скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
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