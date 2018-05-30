Все девушки любят цветы. Предлагаем вам пройти простой весенний тест, который не только поднимет настроение, но и раскроет тайну женственности. Просто выберите цветок и узнайте кое-что интересное о своей личности.

Цветок № 1

Вы даже не представляете, насколько вы женственна и сексуальна. В этом вся фишка: вы не пытаетесь такой быть, вы такая есть. Где бы вы ни появлялись, вы никогда не будете обделены мужским вниманием. Мужчины откровенно восхищаются вами, а женщины даже немного презирают. Собственно, вам плевать на чужое мнение. У вас есть узкий круг друзей, в компании которых вы чувствуете себя свободно. Заслужить ваше доверие - дорогого стоит! Вам к лицу как вычурные открытые платья, так и строгие брючные костюмы.

Цветок № 2

Чертовски милая, романтичная и нежная. Вас так и хочется обнять и прижать к себе. Таким, как вы, пишут стихи, посвящают песни и поют серенады под окном. Вы идеал женщины! Словом, вы умеете принимать комплименты, даже если поначалу кажется, что они вам смущают. Ваша неподдельная искренность и теплая мягкость очаровывают всех вокруг. Это вовсе не значит, что вы позволяете собой помыкать: под всей этой мягкостью скрывается стальной стержень. Вы всегда знаете, чего хочете, и практически всегда получаете желаемое. Вам идет кружево, шелк и мягкие ткани нежных цветов.

Цветок № 3

У вас так много положительных качеств, что сложно выделить основные. Вы "мисс Честность": вас еще с детства возмущает вселенская несправедливость. Вы с высоко поднятой головой проходите все жизненные испытания и понимаете, что в любой ситуации главное - оставаться человеком. Вы - женщина мечты: красивая, ухоженная, завидная хозяйка! Но вот парадокс, вам почему-то никак не удается встретить того единственного. Возможно, дело в чрезмерной требовательности к окружающим. Стоит немного подождать, и обязательно найдется тот, кто оценит вас по достоинству! Вы выиграшно смотритесь в классическом белом и черном.

Цветок № 4

Сказать, что вы ходячий позитив, - это ничего не сказать. Ваша улыбка способна растопить сердце даже отчаянного циника. Вы обожаете быть в центре мужского внимания. У вас много друзей мужского пола. Все заканчивается тем, что мужчина в вас влюбляется, в то время как вы не пускаете его дальше френдзоны. На самом деле мало кто знает, что творится у вас в душе. "Но никто не знает, как плачет ночами та, что идет по жизни смеясь" - это о вас. Вы любите экспериментировать с внешностью, и правильно делаете. Сколько той жизни!

Цветок № 5

Вы точно знаете себе цену. Вам еще с детства говорили, что вы маленькая принцесса. Но мама научила вас не зазнаваться и оценивать людей не по внешним данным, а по внутренним качествам. Многие подруги приходят к вам за советом, как к личному психологу. Мужчины просто липнут к вам. У вас отменный вкус в одежде. Вы умеете одеваться дорого при скромном бюджете.

Цветок № 6

Женщина-тайна, женщина-загадка, женщина-головоломка. Вы не такая простая, как кажетесь на первый взгляд. В вас сочетаются противоположные качества: лед и пламя. Тот мужчина, который сумеет раскрыть эту тайну, будет поистине счастлив рядом с вами и сделает счастливой вас. Вы однолюбка и не размениваетесь на мелочи. Вы спокойна, но в то же время, если вас кто-то зацепит, берегись, сам виноват! Вы привлекаете мужчин и даже не подозреваете об этом. Просто немногие решаются подойти к такой девушке, как вы. У вас очень красивые глаза. Так и хочется утонуть в них. Почаще подчеркивайте взгляд с помощью макияжа.

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