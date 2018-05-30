В Украине открыли новое газовое месторождение [ Редактировать ]
Государственная компания "Укргазвыдобування" открыла новое газовое месторождение в Харьковской области. В новом месторождении запасы газа составляют не менее 300 мллионов кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По оценке экспертов его перспективные ресурсы составляют более 1 миллиарда 500 миллионов кубометров.
Отмечается, что после получения специального разрешения на пользование недрами открытие месторождения и введение скважины в эксплуатацию осуществлены в рекордно короткие сроки – за 17 календарных месяцев, хотя обычно на это уходит 2-4 года.
Напомним, что Украина начала через суд возвращать долги "Газпрома".
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