Успел спасти пассажиров: в Киеве за рулем автобуса умер водитель [ Редактировать ]
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на ходу умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №7 с Львовской площади до Центрального железнодорожного вокзала.
Перед смертью мужчина успел остановить автобус на дороге, не врезавшись в припаркованные автомобили, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
"Смертельное ДТП в Киеве: на ходу умер водитель автобуса... Успел остановить транспорт", - говорится в сообщении.
Напомним, что пассажирский поезд "Одесса-Киев" раздавил авто.
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