В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на ходу умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №7 с Львовской площади до Центрального железнодорожного вокзала.

Перед смертью мужчина успел остановить автобус на дороге, не врезавшись в припаркованные автомобили, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве: на ходу умер водитель автобуса... Успел остановить транспорт", - говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский поезд "Одесса-Киев" раздавил авто.