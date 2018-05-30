"Жінки за Мир" вимагають відновити пільги родинам з дітьми [ Редактировать ]
Відновити пільги багатодітним матерям, подбати про дітей-переселенців та тих, що живуть у прифронтовій зоні. Такі вимоги матерів України, які сьогодні зібралися на форум у Сєверодонецьку. Активістки вимагають від урядовців - ухвалити державну програму подолання демографічної кризи і підвищити виплати при народженні дитини.
"Мы фактически создаем Совет простых женщин при комитете, и я уверен, что именно таким путем ми должны идти. Сегодня - время перестать обсуждать проблемы, сегодня - время решать проблемы", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціалістичної партії України".
"Это вернуть сегодня выплати при рождении ребенка для всей нашей страны, для детей всей Украины, это вернуть выплати на детей до трех лет и провести нормальную, адекватную индексацию", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат України, ініціатор Національної платформи "Жінки за Мир".
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