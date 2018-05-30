Допомога при народженні дитини: уряд запроваджує новий сервіс [ Редактировать ]
Ціна на газ для населення поки що залишиться незмінною. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. За блакитне паливо - українці платитимуть майже 7000 грн за тисячу кубометрів, принаймні ще два місяці - до кінця липня.
Також за рішенням кабміну - з першого вересня кожна породілля отримуватиме "Пакунок малюка", або так званий "бебі-бокс". В ньому: пелюшки, ковдра, вологі серветки - все, що потрібно немовляті. Вартість такого боксу - 5000 гривень. Цього року на їх закупівлю піде близько півмільярда гривень.
"Це буде достатньо якісний бокс, з якісним наповненням. І це є традиція в багатьох західних країнах. І сьогодні ми запроваджуємо цю традицію, саме наш уряд для підтримки народжуваності, тобто сотні тисяч українських родин, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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