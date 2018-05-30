Драматична історія зі щасливим фіналом. У Запоріжжі дві шестирічні дівчинки ледве не втопились у Дніпрі, гуляючи біля греблі Дніпрогесу. Як діти опинились там самі, та хто прийшов їм на допомогу - у репортажі наших кореспондентів.

У цій лікарні шестирічна Даша більше тижня. Привезли її разом із подружкою.

"Одна девочка была в сознании, ей было трудно дышать. После оказания помощи и кислородо-терапии состояние улучшилось. Вторая девочка, она была без сознания. Она самостоятельно не могла адекватно дышать", - повідомила Олена Бахтіна, лікар-реаніматолог дитячої лікарні № 5 Запоріжжя.

Винні - дитячі пустощі. Дівчатка гуляли неподалік греблі Дніпрогесу. Що було далі, - Даша не каже. Соромиться. Історію переказують сусідки з палати.

"Она спустилась по ступенькам, и на последней ступеньке она поскользнулась и упала головой вниз. Потом Даша бросилась ее спасать. И она тоже упала и начала захлебываться", - розповідає Юля, подружка.

Цю місцину полюбляють рибалки. Та на допомогу дівчатам ніхто з них не кинувся. Першими рятувати дівчат прибігли інші діти.

"Мы как только увидели, мы кричали "Помогите! Помогите!" Соня мне сказала побежать за удочкой, я побежал. Мы им пытались дать", - розповідає Дмитро Гвоздєв, очевидець..

Пірнути у воду за дівчатами наважився лише один чоловік. Розповідає, поки добіг до місця пригоди, діти вже були під водою. То ж шукати їх прийшлось навпомацки. Каже - стали у нагоді курси водолаза.

"А вторую я нырял, нырял, ну так и я ее не нашел. Когда вышел чуть на берег, спросил, где вы видели в последний раз ее. Они показали, приблизительно. Нырнул. Хорошо, что девочка была в розовом платьечке и ее так быстро нашел", - розповідає Віталій Бут, рятівник.

Вже на суші повернути до життя дітей допомагали інші небайдужі.

"Он мне подал девочку, я ее принесла, положила, начала делать искусственное дыхание. Рот в рот. Прямой массаж сердца", - розповідає Олександра Мазур, рятівник.

Те, що дівчатам вдалось врятувати життя - диво, кажуть медики. Якби не кваліфікована перша допомога, до лікарні їх би не довезли. Аби потім знайти героїв-рятувальників, МНСівцям знадобився цілий тиждень. Посприяли соцмережі.

"Я думаю що цей сміливий вчинок Віталія. Та секунда, в яку він ризикнув власним життям, подарувала йому дві похресниці, два дитячих життя", - заявила Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Усіх, хто причетний до порятунку дітей, рятувальники обіцяють віддячити. А Віталія номінувати на звання - героя-рятувальника року.