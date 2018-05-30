Житель села Александровка Харьковской области погиб в среду утром, 30 мая, в результате обвала верхнего слоя песчаного карьера вблизи соседнего села Садовое.

Как сообщает пресс-служба региональнго упраления ГСЧС, о том, что 18-летний юноша попал под завал на закрытом карьере, сообщили его товарищи, с которыми он пришел, чтобы набрать песка.

К месту происшествия были направлены спасатели 10-й пожарно-спасательной части из поселка Близнюки в составе пяти человек.

"На момент их прибытия местное население уже приступило к расчистке места обвала и поисков заваленного парня. За 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у него не было. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшедшего выясняют правоохранительные органы.

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