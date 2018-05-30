В школах Киева заканчивается запись для первоклассников [ Редактировать ]
Подать документы на первоочередное зачисление детей в первые классы можно еще в четверг, 31 мая. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян.
По ее словам, дети, чьи родители не успеют подать документы на прием в первые классы, будут зачислены в учебные заведения столицы только на свободные места.
Елена Фиданян отметила, что по состоянию на 25 мая свободные места есть в 134 учебных заведениях Киева. При этом в 55 школах в наличии более 20 свободных мест. Больше всего таких заведений в Шевченковском, Оболонском и Деснянском районах. Меньше всего - в учебных заведениях Дарницкого и Святошинского районах.
Жеребьевка на наличие свободных мест в школах будет проведена после 1 июня.
Напомним, украинским первоклассникам отменили табеля.
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