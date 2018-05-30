НАБУ приступило к расследованию земельных операций Вадима Рабиновича. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Каплин. Какие новые доказательства появились в деле одиозного политика? Подробнее в материале.

Муж без жены, что гусь без воды. Супруга Вадима Рабиновича в очередной раз "выручает" его, когда возникают финансовые проблемы. Нардеп Сергей Каплин утверждает, она получила от российского бизнесмена Павла Фукса гарантийный платеж в размере 22 миллиона гривен за землю, которая стоит в 18 раз дешевле. А затем одолжила эти деньги мужу. Информацию о "земельных" махинациях супругов Сергей Каплин отправил в национальное антикоррупционное бюро и сегодня получил ответ - детективы привлекли этот эпизод к делу одиозного политика.

"Мы направили доказательства в НАБУ, НАБУ приобщило эти отдельные фрагменты к делу Рабиновича. Суть очень простая - нужно было каким-то образом отмыть незаконно полученные из-за границы средства на свою политическую деятельность. в том числе на проплаченные митинги, в том числе на проплаченные ролики и целые передачи на украинских телеканалах. они поступили как настоящие аферисты.

Мы будем следить за тем, чтобы НАБУ дало свою оценку криминальной деятельности Рабиновича и его окружения, мы будем следить за тем, чтобы он предстал перед судом, и будем следить за тем, чтобы суд вынес объективное решение", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер Cоциалистической партии Украины.

Это та самая земля в Иванково Киевской области, которую так "успешно" продала его жена. Возможно, прибыль от этой сделки частично обеспечила Рабиновичу и аренду виллы под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц, и отдых на одном из самых дорогих курортов Израиля, и многомиллионные путешествия на яхтах и частных самолетах. Но вот все это, и не только, политик "забыл" указать в своей декларации. СМИ уже неоднократно писали о роскошной жизни "бедного" украинского депутата, но вот ответить - откуда деньги - должны детективы.Правоохранительные органы расследуют уже пять уголовных дел, заведенных против Рабиновича.

Сергей Каплин также напомнил, что избежать наказания нардеп может с помощью своего израильского паспорта. Еще в прошлом году журналисты узнали, что у политика - двойное гражданство, что запрещено Конституцией Украины. По информации нардепов, уже через несколько месяцев все эти факты Генпрокуратура представит в парламенте. Что грозит Рабиновичу потерей и депутатского мандата, и украинского гражданства.