Больше 4 тонн мусора собрали работники коммунальных служб в официальных фан-зонах финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и Контрактовой площади, и в местах "встречи" болельщиков - возле парка Шевченко и дворца "Украина".

По этим территориям "прошлись" несколько десятков тысяч человек.

"В три волны происходила уборка во время пребывания болельщиков. Вторая и третья волны, соответственно, после их отбытия на стадион и во время матча и после их отъезда. К утру (27 мая) Киев был убран. А именно - территория возле НСК Олимпийский, два Meeting points и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города", - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает пресс-служба горадминистрации.

К уборке были привлечены 1400 коммунальщиков. По итогу коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов собрали и вывезли 4183 тонны твердых бытовых отходов.

Фотографии публиковали в социальных сетях возмущенные пользователи и оставляли гневные подписи.

Как сообщалось, по итогам Лиги чемпионов, более 30 тысяч фанатов покинули Украину.