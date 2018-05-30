После Лиги чемпионов в Киеве собрали тонны мусора (фото) [ Редактировать ]
Больше 4 тонн мусора собрали работники коммунальных служб в официальных фан-зонах финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и Контрактовой площади, и в местах "встречи" болельщиков - возле парка Шевченко и дворца "Украина".
По этим территориям "прошлись" несколько десятков тысяч человек.
"В три волны происходила уборка во время пребывания болельщиков. Вторая и третья волны, соответственно, после их отбытия на стадион и во время матча и после их отъезда. К утру (27 мая) Киев был убран. А именно - территория возле НСК Олимпийский, два Meeting points и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города", - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает пресс-служба горадминистрации.
К уборке были привлечены 1400 коммунальщиков. По итогу коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов собрали и вывезли 4183 тонны твердых бытовых отходов.
Фотографии публиковали в социальных сетях возмущенные пользователи и оставляли гневные подписи.
Как сообщалось, по итогам Лиги чемпионов, более 30 тысяч фанатов покинули Украину.
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