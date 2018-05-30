В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек.

Об этом сообщает газета Bild.

Полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна.

Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка.

Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.

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