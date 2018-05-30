В поезде Германии мужчина напал с ножом на пассажиров (фото) [ Редактировать ]
В Германии неизвестный напал с ножом на пассажира поезда, в результате пострадал один человек.
Об этом сообщает газета Bild.
Полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна.
Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из стражей порядка.
Однако после этого другой полицейский застрелил подозреваемого.
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