Ржавые конструкции на пустом побережье: как Крым готовится к сезону (фото) [ Редактировать ]
В сети показали пляжи поселка Ливадии в оккупированном Россией Крыму накануне нового туристического сезона.
Соответствующие фото опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
Б. Ялта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 мая 2018 г.
Пляжи Ливадии готовы к несезону 2018 pic.twitter.com/e759sHYNev
"Б. Ялта. Пляжи Ливадии готовы к несезону 2018", - написали в сообществе.
На снимках запечатлены ржавые конструкции на пустом побережье Черного моря и гора мусора.
"Стартуют по-богатому, как я посмотрю..." - прокомментировал один из пользователей сети.
Напомним, что "Крымский мост" резко раскритиковали в Канаде.
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