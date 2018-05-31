На заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители России и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей "громче обычного" требовали от украинской стороны прямых переговоров между.

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Читаю в ленте, сколько экс-чиновников и "голубей мира" всевозможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Какое милое единодушие. За этими "миротворческими месседжами" - позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине", - написала она.

Первый вице-спикер отметила, что украинская сторона в очередной раз заявила в Минске: "никаких прямых переговоров" с марионетками, никакой легитимизации несуществующих "риспублик".

"Есть украинский, оккупированный Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти прочь. Тема переговоров - Россия должна уйти из Донбасса. Путин, а не его обезьянки, ответственный за прекращение войны на Донбассе. Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет", - заявила Геращенко.

Также сообщалось, что Россия отказалась обмениваться заключенными в Минске.