Геращенко жестко раскритиковала переговоры с Россией по Донбассу [ Редактировать ]
Источник: Reuters
На заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители России и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей "громче обычного" требовали от украинской стороны прямых переговоров между.
Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
"Читаю в ленте, сколько экс-чиновников и "голубей мира" всевозможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Какое милое единодушие. За этими "миротворческими месседжами" - позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине", - написала она.
Первый вице-спикер отметила, что украинская сторона в очередной раз заявила в Минске: "никаких прямых переговоров" с марионетками, никакой легитимизации несуществующих "риспублик".
"Есть украинский, оккупированный Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти прочь. Тема переговоров - Россия должна уйти из Донбасса. Путин, а не его обезьянки, ответственный за прекращение войны на Донбассе. Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском - отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет", - заявила Геращенко.
Также сообщалось, что Россия отказалась обмениваться заключенными в Минске.
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