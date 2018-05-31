Замах на Аркадія Бабченко: СБУ попередила теракти в Україні [ Редактировать ]
Майже добу його вважали загиблим. Журналіст Аркадій Бабченко напередодні з'явився на брифінг Служби безпеки щодо свого вбивства. Три постріли у спину на порозі його квартири - виявилися спецоперацією СБУ. Організатора замаху, який готовий був заплатити кілерові 30 тисяч доларів, затримали. Усі деталі - в наступному сюжеті.
Насамперед на прес-конференції глава СБУ називає замовника убивства Аркадія Бабченка.
"Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко замовили саме російські спецслужби принаймні такі данні є", - стверджує Василь Грицак, голова Служби Безпеки України.
Для виконання замовлення, за даними силовиків - завербували саме громадянина України. Дали завдання - найняти кілера.
"На виконання завдання громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову винагороду 30 тисяч терористичний акт вбивство Аркадія Бабченко", - говорить Василь Грицак.
До останнього глава СБУ не повідомляє, що вбивство було інсценованим. Однак журналісти були здивовані продемонстрованими відеодоказами. Посередник передає гроші виконавцеві.
Колишній атовець співпрацював зі слідством, а вбивство виявилося інсценуванням.
"Привітати його родину, Аркадія Бабченко і весь світ з його третім днем народження".
Операція силовиків тривала два місяці. Замовники квапили свого агента. Як розповів Аркадій - доводилося штучно відтягувати момент.
"С той стороны давили очень давили на исполнение дали 3 недели и подгоняли видимо к Лиге чемпионов. Приходилось увиливать все это должно было быть не вчера, то что это произошло, это совпало", - говорить Аркадій Бабченко, журналіст.
Спецоперація була проведена максимально таємно... І поки не затримали посередника, про те, що Баченко живий мовчали. Метою вбивць був не лише журналіст. Але й інші російські громадяни, які вимушено покинули свою Батьківщину. Силовикам вдалося запобігти і масштабним терактам, повідомив Грицак. Посередник отримав завдання і гроші на закупівлю зброї та боєприпасів.
"Нелегальна закупівля за кошти спецслужб зброї з метою закладення таких баз зброєю на території центральної частини України вдумайтесь замовлення в кількості 300 автоматів Калашнікова, 100 кг вибухівки", - розповідає Грицак.
А до телеканалу, де працював Бабченко, напередодні кияни приносили квіти, перев'язані чорною стрічкою. Але в одну мить скорбота змінилася радістю. Колеги і друзі Аркадія Бабченка не могли стримати емоцій. І вітали журналіста - вже з третім Днем Народження.
по теме
Убийство Бабченко: журналист воспитывал шестерых приемных детей (фото)
В семье убитого российского журналиста Аркадия Бабченко воспитывались шестеро приемных детей.
Кабмін даритиме породіллям "пакунок малюка"
Ціна на газ для населення поки що залишиться незмінною. Таке рішення ухвалив уряд. Українці платитимуть майже 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів - принаймні ще два місяці, до кінця липня.
"Это непостижимо": в МИД Литвы резко раскритиковали инсценировку убийства Бабченко
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Порошенко відвідав "Книжковий арсенал"
Уже восьмий за ліком : "Книжковий арсенал" відкрився напередодні в Києві. На Міжнародний фестиваль прийшов Петро Порошенко з дружиною Мариною.
Самые привлекательные части тела по знакам зодиака
Все мы разные, но знак зодиака наделяет нас определенными качествами.