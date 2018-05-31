Організатора замаху, який готовий був заплатити кілерові 30 тисяч доларів, затримали

Майже добу його вважали загиблим. Журналіст Аркадій Бабченко напередодні з'явився на брифінг Служби безпеки щодо свого вбивства. Три постріли у спину на порозі його квартири - виявилися спецоперацією СБУ. Організатора замаху, який готовий був заплатити кілерові 30 тисяч доларів, затримали. Усі деталі - в наступному сюжеті.

Насамперед на прес-конференції глава СБУ називає замовника убивства Аркадія Бабченка.

"Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко замовили саме російські спецслужби принаймні такі данні є", - стверджує Василь Грицак, голова Служби Безпеки України.

Для виконання замовлення, за даними силовиків - завербували саме громадянина України. Дали завдання - найняти кілера.

"На виконання завдання громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову винагороду 30 тисяч терористичний акт вбивство Аркадія Бабченко", - говорить Василь Грицак.

До останнього глава СБУ не повідомляє, що вбивство було інсценованим. Однак журналісти були здивовані продемонстрованими відеодоказами. Посередник передає гроші виконавцеві.

Колишній атовець співпрацював зі слідством, а вбивство виявилося інсценуванням.

"Привітати його родину, Аркадія Бабченко і весь світ з його третім днем народження".

Операція силовиків тривала два місяці. Замовники квапили свого агента. Як розповів Аркадій - доводилося штучно відтягувати момент.

"С той стороны давили очень давили на исполнение дали 3 недели и подгоняли видимо к Лиге чемпионов. Приходилось увиливать все это должно было быть не вчера, то что это произошло, это совпало", - говорить Аркадій Бабченко, журналіст.

Спецоперація була проведена максимально таємно... І поки не затримали посередника, про те, що Баченко живий мовчали. Метою вбивць був не лише журналіст. Але й інші російські громадяни, які вимушено покинули свою Батьківщину. Силовикам вдалося запобігти і масштабним терактам, повідомив Грицак. Посередник отримав завдання і гроші на закупівлю зброї та боєприпасів.

"Нелегальна закупівля за кошти спецслужб зброї з метою закладення таких баз зброєю на території центральної частини України вдумайтесь замовлення в кількості 300 автоматів Калашнікова, 100 кг вибухівки", - розповідає Грицак.

А до телеканалу, де працював Бабченко, напередодні кияни приносили квіти, перев'язані чорною стрічкою. Але в одну мить скорбота змінилася радістю. Колеги і друзі Аркадія Бабченка не могли стримати емоцій. І вітали журналіста - вже з третім Днем Народження.