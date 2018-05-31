Ломаченко пришел в себя после операции (видео) [ Редактировать ]
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прооперирован после полученной им в поединке с Хорхе Лимаресомтравмы правой руки (разрыва губы).
Боксеру ранее предложили сделать артроскопическую операцию в Лос-Анджелесе.
На видео Ломаченко улыбается после выхода из анестезии.
Напомним, Ломаченко на победные деньги после боя купил престижное авто.
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