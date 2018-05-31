Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прооперирован после полученной им в поединке с Хорхе Лимаресомтравмы правой руки (разрыва губы).

Боксеру ранее предложили сделать артроскопическую операцию в Лос-Анджелесе.

На видео Ломаченко улыбается после выхода из анестезии.

Напомним, Ломаченко на победные деньги после боя купил престижное авто.