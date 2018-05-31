Гройсман назвал трагедию современной Украины [ Редактировать ]
Выезд украинцев на заработки за границу является огромной трагедией, сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе VII Национального молитвенного завтрака в "Украинском доме" в Киеве, сообщает "Гордон".
"Когда выезжают люди искать другой судьбы из страны, которая имеет прекрасные возможности, – это огромная трагедия для всех нас. Мы должны быть объединены, чтобы остановить это, дать возможность каждому развить себя в нашей прекрасной стране. Но это требует воли, это требует решения, которое каждый принимает для себя: ты продолжаешь врать или начинаешь становиться на сторону правды и борешься за то, чтобы твои мысли были реализованы в реальных делах. Я хотел бы, чтобы мы все вместе выбрали этот путь", – отметил он.
Гройсман подчеркнул, что Украина "обречена быть успешной".
"Сильная и крепкая вера в наше дело, вера в то, что мы состоимся как сильное, мощное европейское государство должны быть движущей силой в наших действиях", - заявил премьер-министр.
Напомним, Гройсман пообещал за месяц решить вопрос с "евробляхами".
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