На "Книжном Арсенале" писатель Евгений Минко и фотограф Валерий Милосердов выступили с лекцией о том, как был сожжен тираж их совместной книги.

Выступление прошло в вечерней программе первого дня работы "Арсенала", открывшегося 30 мая.

Книгу "Я, Анна Чиллаг" опубликовали в 2016 году и сожгли – по задумке авторов – после одного дня продаж. Как рассказал Евгений Минко, целью акции была демонстрация того, что в современном мире уничтожение или исчезновение объектов культуры обладает большей ценностью, чем появление чего-то нового.

Евгений Минко и Валерий Милосердов на VIII "Книжном Арсенале". Фото: Artur Pettse

"Мы можем утверждать, что время книг как физических печатных объектов ушло. Они просто не нужны, они безнадежно устарели как инструмент передачи информации. Но в то же время сюда (на "Книжный Арсенал". – Ред.) приходят тысячи людей, повинуясь своему влечению к книге. Их можно сравнить с верующими, приходящими в храм, хотя бога – нет. Однако, с психоаналитической точки зрения, именно эта нехватка и нужна для того, чтобы человек чувствовал себя человеком", – считает Минко.

Писатель также рассказал, что сюжет сожженной книги был связан с шизофренией, которую он назвал главной болезнью двадцатого века. При этом, по словам Минко, в двадцать первом столетии главным психическим заболеванием человечества станет депрессия.

До окончания работы "Книжного Арсенала" в его экспозиции демонстрируются фотографии и видео с перформанса "Я, Анна Чиллаг" и пепел, оставшийся от книги.

"Эта выставка – органичное продолжение той идеи, которая появилась два года назад и до сих пор живет своей особой жизнью. Если книга продолжает вызывать обсуждения и споры, значит, ей удалось попасть в определенный социальный нерв. И будет особенно интересно понаблюдать за реакцией зрителей именно здесь, на "Книжном Арсенале" – где после хождения между книжными рядами посетители увидят, что у книги может быть совершенно другая судьба", – рассказал Валерий Милосердов.

Сожжение книги "Я, Анна Чиллаг". Фото: Валерия Милосердова

Лекция прошла в рамках проекта "Книжная Арт-Среда" фонда "Изоляция".

Евгений Минко – автор книг "Хуаянь", "Диалоги животных" (совместно с Натальей Влащенко) и других.

Валерий Милосердов – украинский фотограф и фоторедактор, работал в средствах массовой информации СССР и Украины. Его серия документальных фотографий "Брошенные люди" (о проблемах шахтеров Донбасса) получила специальную премию жюри фестиваля визуальных искусств @Images (1995, Веве, Швейцария). Автор персональных и участник коллективных выставок в Украине, Швейцарии, Словакии, России, ОАЭ, Грузии.

"Книжный Арсенал" с 2011 года проходит каждую весну в "Мистецьком Арсенале" и считается крупнейшим книжным форумом в Украине. В прошлом году его посетили 50 тысяч человек. Нынешний «Книжный Арсенал» продлится до 3 июня, тема его программы – "Проект будущего".